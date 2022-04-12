В Госдуме прокомментировали законопроект о запрете российской музыки на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала известие о том, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете российской музыки.

Произведения искусства несут в себе пользу для общества, поэтому подобные ограничения недопустимы, заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Наряду с этим Драпеко выразила мнение, что запрета украинской музыки в России в качестве ответной меры на действия Киева не будет.

«Мы считаем, что любое произведение искусства обогащает духовную жизнь народа, делает её более интересной. У нас очень много украинцев проживает на территории Российской Федерации этнических, поэтому мы любим украинскую культуру, ценим в том числе украинскую музыку, исполнителей. Поэтому мы ничего у себя запрещать не будем. Наоборот, мы открыты для всего хорошего», — добавила депутат.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.

В свою очередь, советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова в беседе с ФАН рассказала, как относится к тому, что МИД Латвии внёс её в список нежелательных лиц.