В Госдуме прокомментировали законопроект о запрете российской музыки на Украине

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала известие о том, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете российской музыки.
В Госдуме прокомментировали законопроект о запрете российской музыки на Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Произведения искусства несут в себе пользу для общества, поэтому подобные ограничения недопустимы, заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Наряду с этим Драпеко выразила мнение, что запрета украинской музыки в России в качестве ответной меры на действия Киева не будет. 

«Мы считаем, что любое произведение искусства обогащает духовную жизнь народа, делает её более интересной. У нас очень много украинцев проживает на территории Российской Федерации этнических, поэтому мы любим украинскую культуру, ценим в том числе украинскую музыку, исполнителей. Поэтому мы ничего у себя запрещать не будем. Наоборот, мы открыты для всего хорошего», — добавила депутат.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.

В свою очередь, советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова в беседе с ФАН рассказала, как относится к тому, что МИД Латвии внёс её в список нежелательных лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить