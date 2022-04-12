СК Белоруссии возбудил дело после обстрела со стороны Польши белорусского погранпункта

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с обстрелом польскими военнослужащими белорусского пункта пропуска металлическими шариками.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в связи с провокацией на белорусско-польской границе», — цитирует БЕЛТА сообщение.

По данным СК, в ходе осмотра места происшествия обнаружены повреждения стен пограничного модуля, а также порядка четырёх десятков металлических шариков.

Действия неустановленных лиц квалифицированы как особо злостное хулиганство.

11 апреля пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка».

В январе Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы польскими военными.