СК Белоруссии возбудил дело после обстрела со стороны Польши белорусского погранпункта
- РИА Новости
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«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в связи с провокацией на белорусско-польской границе», — цитирует БЕЛТА сообщение.
По данным СК, в ходе осмотра места происшествия обнаружены повреждения стен пограничного модуля, а также порядка четырёх десятков металлических шариков.
Действия неустановленных лиц квалифицированы как особо злостное хулиганство.
11 апреля пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка».
В январе Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы польскими военными.