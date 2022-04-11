Погранкомитет Белоруссии: польские силовики обстреляли пункт пропуска «Песчатка»
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«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска «Песчатка», — говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что, помимо этого, польские силовики пытались ослепить сотрудников Погранкомитета Белоруссии стробоскопами.
В комитете заявили, что действия польской стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения.
При этом во время проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики.
В январе Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы польскими военными.