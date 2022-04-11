Погранкомитет Белоруссии: польские силовики обстреляли пункт пропуска «Песчатка»

Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка».

«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска «Песчатка», — говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что, помимо этого, польские силовики пытались ослепить сотрудников Погранкомитета Белоруссии стробоскопами.

В комитете заявили, что действия польской стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения.

При этом во время проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики.

В январе Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы польскими военными.