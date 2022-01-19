Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы польскими военными

Белорусские пограничники заявили, что вооружённые польские военные дважды нарушили государственную границу между странами на пункте пропуска «Козловичи».

Как сообщили в погранкомитете, это произошло вечером 18 января.

«Польский вооружённый военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска зашёл на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу», — говорится в заявлении.

Польшу проинформировали об этих нарушениях.

«Все острые и спорные ситуации необходимо решать путём конструктивных двусторонних контактов и открытого диалога», — подчеркнули в погранкомитете.

Как ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных, а также техника и вооружение.