Лукашенко: в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военных

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных, а также техника и вооружение.
Лукашенко: в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военных
  • © AP Photo/Pavel Golovkin

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, помимо этих сил, Польша попросила у НАТО развернуть в регионе «систему тылового и технического обеспечения».

«Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока... с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаём вопрос: зачем?» — сказал Лукашенко.

Ранее в американском Госдепе сообщили, что требования России вывести ядерное оружие с территорий стран — членов НАТО являются проблематичными для США.

В ноябре Лукашенко заявил, что белорусская сторона готова разместить у себя российское ядерное оружие, если НАТО решит поставить аналогичное вооружение в Польшу.

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