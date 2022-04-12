ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили два украинских склада боеприпасов.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены склад боеприпасов и защищённый ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населённого пункта Гавриловка Киевской области», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении «Кинжалом» командного пункта группировки ВС Украины.

11 апреля стало известно, что армия России уничтожила на Украине два склада боеприпасов и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.