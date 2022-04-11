ВС России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» в районе Новогродовки

В районе Новогродовки Донецкой области был уничтожен базовый лагерь боевиков «Правого сектора»*. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор»*, — сообщил он.

Также Конашенков заявил, что днём 11 апреля у Часова Яра в результате удара ракеты «Кинжал» был уничтожен хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в Донбассе.

Ранее сообщалось, что российский спецназ в 5 км южнее Изюма ликвидировал Тараса Бобанича — одного из одиозных руководителей «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).