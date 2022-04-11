Басурин заявил о бессмысленности штурма подземных укреплений «Азовстали» в Мариуполе

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Представитель Народной милиции Донецкой Народной республики Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе смысла нет.
Басурин заявил о бессмысленности штурма подземных укреплений «Азовстали» в Мариуполе
  • РИА Новости

«На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из их нор», — заявил Басурин в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Басурин заявил, что около 3—3,5 тыс. боевиков остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты превратили завод «Азовсталь» в Мариуполе в крепость с бункером.

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