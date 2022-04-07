Басурин: порядка 3—3,5 тысячи боевиков остаются на «Азовстали» в Мариуполе
- globallookpress.com
- © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency
«Мы предполагаем, что осталось порядка 3—3,5 тыс. Но нужно учитывать всё-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше», — сказал он в эфире «России 1». Его слова приводит РИА Новости.
4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также опубликовал видео.