Басурин: порядка 3—3,5 тысячи боевиков остаются на «Азовстали» в Мариуполе

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Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что около 3—3,5 тыс. боевиков остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Басурин: порядка 3—3,5 тысячи боевиков остаются на «Азовстали» в Мариуполе
  • globallookpress.com
  • © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency

«Мы предполагаем, что осталось порядка 3—3,5 тыс. Но нужно учитывать всё-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше», — сказал он в эфире «России 1». Его слова приводит РИА Новости.

4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также опубликовал видео.

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