Кадыров заявил о превращении националистами завода «Азовсталь» в крепость с бункером

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты превратили завод «Азовсталь» в Мариуполе в крепость с бункером.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Всё внимание в Мариуполе приковано к событиям вокруг «Азовстали». По факту бывший завод используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе. Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером», — указал Кадыров.

По его словам, это не остановит планируемого штурма и националистов всё равно ждёт смерть.

«В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хеппи-энд для зла не предвидится. Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о подготовке второй группы добровольцев к отправке на Украину для участия в военной спецоперации.

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