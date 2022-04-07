Кадыров заявил о превращении националистами завода «Азовсталь» в крепость с бункером
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Всё внимание в Мариуполе приковано к событиям вокруг «Азовстали». По факту бывший завод используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе. Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером», — указал Кадыров.
По его словам, это не остановит планируемого штурма и националистов всё равно ждёт смерть.
«В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хеппи-энд для зла не предвидится. Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами», — добавил Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил о подготовке второй группы добровольцев к отправке на Украину для участия в военной спецоперации.