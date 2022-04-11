Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что порт Мариуполя освобождён примерно на 80%
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«Вы, наверное, знаете, что мы смогли освободить заложников — 47 моряков с трёх судов. Порт освобождён примерно на 80%, оказывают ещё сопротивление. Оставшиеся могут пытаться уйти в «Азовсталь». А «Азовсталь» — это крепость в городе», — цитирует Басурина РИА Новости.
Ранее военные России и ДНР эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами.
Украинский военнопленный также сообщил об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.