Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что порт Мариуполя освобождён примерно на 80%

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Порт Мариуполя к настоящему времени освобождён примерно на 80%, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире «России 24».
Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что порт Мариуполя освобождён примерно на 80%
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«Вы, наверное, знаете, что мы смогли освободить заложников — 47 моряков с трёх судов. Порт освобождён примерно на 80%, оказывают ещё сопротивление. Оставшиеся могут пытаться уйти в «Азовсталь». А «Азовсталь» — это крепость в городе», — цитирует Басурина РИА Новости.

Ранее военные России и ДНР эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами.

Украинский военнопленный также сообщил об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.

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