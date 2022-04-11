Российские военные разминировали территорию детсада в Херсонской области

Короткая ссылка
Военнослужащие ВС России разминировали территорию детского сада в одном из населённых пунктов в Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военнослужащие провели разминирование и вывоз боеприпасов и оружия из детского сада в одном из населённых пунктов в Херсонской области, использовавшегося ВСУ в качестве опорного пункта», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что это уже не первый детский сад в Херсонской области, который занимали украинские силовики.

Ранее инженерные подразделения Вооружённых сил России провели разминирование территорий Сумской области.

До этого российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить