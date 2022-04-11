Российские военные разминировали территорию детсада в Херсонской области

Военнослужащие ВС России разминировали территорию детского сада в одном из населённых пунктов в Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военнослужащие провели разминирование и вывоз боеприпасов и оружия из детского сада в одном из населённых пунктов в Херсонской области, использовавшегося ВСУ в качестве опорного пункта», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что это уже не первый детский сад в Херсонской области, который занимали украинские силовики.

Ранее инженерные подразделения Вооружённых сил России провели разминирование территорий Сумской области.

До этого российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.