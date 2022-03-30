Российские сапёры: ВСУ оставляют за собой заминированные здания, транспорт и даже коробки конфет

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Российские сапёры рассказали, что военные Вооружённых сил Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.

«Те люди, которые минируют технику, дома, подъезды, дороги, — у них достаточно опыта. Всё сходится и одинаково, практически как в Сирийской Арабской Республике», — рассказал российский сапёр.

По его словам, технику очень часто минируют так, что обезвредить взрывные устройства практически нельзя. 

«С собакой поиск немного тяжелее, потому что средством поиска, в отличие от миноискателей, здесь является только собачий нюх... В полях есть всё — иностранное, наше, мины различных видов: противопехотные, противотанковые, также неразорвавшиеся снаряды... Кто как хочет, как придумает: от коробки конфет минируют до школьных детских качелей», — заявил ещё один российский сапёр.

26 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что националисты заминировали в Одессе Хаджибейскую дамбу.

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