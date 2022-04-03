Инженеры ВС России занимаются разминированием территорий Сумской области

Инженерные подразделения Вооружённых сил России проводят разминирование территорий Сумской области.

Уточняется, что военные постоянно фиксируют неразорвавшиеся боеприпасы РСЗО и миномётов Вооружённых сил Украины и украинских националистических батальонов.

По словам командира взвода, они не срабатывают, потому что долго находились на хранении или были ненадлежащего качества.

Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.