Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР.

«В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение в зданиях школ №2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова», — сказал он.

Вместе с этим Мизинцев добавил, что военные ВСУ в Лисичанске в ЛНР оборудовали опорный пункт в здании педагогического колледжа. Там украинские военные разместили бронированную технику и зенитные установки.

Ранее Мизинцев сообщил о подготовке Киевом акций массового уничтожения жителей в ЛНР.