Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР.
Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР
  • Gettyimages.ru

«В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение в зданиях школ №2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова», — сказал он.

Вместе с этим Мизинцев добавил, что военные ВСУ в Лисичанске в ЛНР оборудовали опорный пункт в здании педагогического колледжа. Там украинские военные разместили бронированную технику и зенитные установки.

Ранее Мизинцев сообщил о подготовке Киевом акций массового уничтожения жителей в ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить