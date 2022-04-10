В США сообщили о проработке вопроса возобновления работы посольства в Киеве

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Американские власти активно прорабатывают вопрос о том, когда Соединённые Штаты смогут возобновить работу своего посольства в Киеве. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США сообщили о проработке вопроса возобновления работы посольства в Киеве
  • Gettyimages.ru

«Мы работаем над вопросом о том, когда сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, это решение прорабатывают американские специалисты в области безопасности.

В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности,  покинуть территорию Украины.

Кроме того, в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

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