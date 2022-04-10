В США сообщили о проработке вопроса возобновления работы посольства в Киеве
- Gettyimages.ru
«Мы работаем над вопросом о том, когда сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве», — цитирует ТАСС Салливана.
По его словам, это решение прорабатывают американские специалисты в области безопасности.
В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
Кроме того, в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.