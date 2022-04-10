Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с мирным населением

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения военнослужащих ВСУ с гражданским населением.

«Председатель СК России поручил расследовать новые сведения о преступлениях украинских националистов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, украинские военные открывали огонь на поражение и запугивали мирных жителей Харькова. В Авдеевке националисты подготовили провокацию с массовым отравлением жителей ядовитыми химикатами. В Краматорске украинские военные под угрозой расстрела принуждали мирных жителей строить фортификационные сооружения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара по Краматорску.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.