Средства ПВО ДНР предотвратили попытку ВСУ нанести удар «Точкой-У» по Донецку

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Ночью 10 апреля средства ПВО ДНР предотвратили попытку украинского командования нанести удар по Донецку ракетой «Точка-У». Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Средства ПВО ДНР предотвратили попытку ВСУ нанести удар «Точкой-У» по Донецку
  • РИА Новости

«Сегодня ночью средствами ПВО Народной милиции ДНР в небе над Донецком предотвращена очередная попытка украинского командования нанести огневое поражение, используя ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняется место падения обломков и причинённый ущерб.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара по Краматорску.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

Позднее в Минобороны заявили, что анализ радиуса поражения боевой части ракеты «Точка-У» и положение корпуса её хвостовой части подтверждают, что её запустили с юго-западного направления от Краматорска, где на момент удара находился один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ.

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