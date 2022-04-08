МО России: анализ радиуса поражения «Точки-У» подтверждает, что по Краматорску ударили ВСУ

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Анализ радиуса поражения боевой части ракеты «Точка-У» и положение корпуса её хвостовой части однозначно подтверждают, что её запустили с юго-западного направления от Краматорска, где на момент удара находился один из дивизионов 19 ракетной бригады ВСУ.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооружёнными силами», — напомнил он.

Конашенков отметил, что максимальная дальность полёта такой ракеты составляет 120 км, а масса боевой части — 482 кг. Она содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 кг, образуя около 16 тыс. осколков.

«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают, — её запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска», — сказал представитель Минобороны.

По данным разведки, один из дивизионов 19 ракетной бригады, вооружённый ракетными «Точкой-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населённого пункта Доброполье — в 45 км юго-западнее Краматорска.

«Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе», — сказал Конашенков. Он обратил внимание на то, что ВСУ всё еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

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