В ДНР заявили об эвакуации 529 человек из Мариуполя в Безыменное за сутки

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации 529 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки.
В ДНР заявили об эвакуации 529 человек из Мариуполя в Безыменное за сутки
  • РИА Новости

«За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 529 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В частности, были вывезены 102 ребёнка.

За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них 3447 — дети.

Жительница Мариуполя в беседе с RT рассказала об обстрелах колонн беженцев со стороны украинских военных.

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