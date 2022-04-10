В ДНР заявили об эвакуации 529 человек из Мариуполя в Безыменное за сутки
- РИА Новости
«За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 529 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В частности, были вывезены 102 ребёнка.
За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них 3447 — дети.
Жительница Мариуполя в беседе с RT рассказала об обстрелах колонн беженцев со стороны украинских военных.