Минобороны: из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 704 тысяч человек

Более 704 тыс. жителей Донбасса и Украины эвакуировали в Россию с начала специальной операции. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них 3447 — дети, а всего с начала специальной военной операции — уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети», — заявил Мизинцев.

Он отметил, что всего через гуманитарный коридор в восточном направлении из Мариуполя эвакуировали 134 299 человек, в том числе 716 — за сутки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98%.

В Минобороны отмечали, что радиоперехваты в Мариуполе говорят о наличии большого числа иностранных наёмников: разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и ещё на шести языках, в основном европейских.