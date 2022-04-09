Минобороны: российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника

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Российские комплексы ПВО сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны: российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два — в районах населённых пунктов Мариуполь и Калининское, ещё один — «Байрактар ТБ-2», — заявил Конашенков.

За сутки оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила 65 военных объектов Украины.

Всего с начала спецоперации поражены 127 самолётов, 98 вертолётов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня.

Ранее высокоточными ракетами на военном аэродроме Миргород были уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинских ВВС.

ВС России также уничтожили крупный склад боеприпасов украинских войск в Днепропетровской области.

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