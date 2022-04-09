МО России: ВСУ в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты

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Украинская армия ведёт огонь по мирному населению Харькова, покидающему дома в поисках продуктов, следует из заявления российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«Местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что подобные действия со стороны Киева показывают бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и говорят о пренебрежении международным гуманитарным правом.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики одного из националистических батальонов Украины обстреляли машины мирных жителей на блокпостах в Харьковской области, есть раненые.

Факт обстрелов со стороны ВСУ подтвердили жители Харьковской области.

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