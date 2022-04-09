В Минобороны России сообщили о передаче Украине судна «Сапфир»

Российская сторона передала Украине спасательный корабль «Сапфир», сообщили в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

«8 апреля 2022 года российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно «Сапфир» в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — говорится в тексте заявления.

В штабе призвали Международную морскую организацию и глав компаний-судовладельцев повлиять на власти Киева для принятия мер по деблокированию и обеспечению безопасного выхода иностранных кораблей из украинских портов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об обмене гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских со спасательного судна «Сапфир».