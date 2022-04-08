Украинские боевики признались, что расстреливали мирных граждан в Мариуполе

Украинские боевики вооружённых формирований рассказали о своих преступлениях в Мариуполе. В частности, один из них убил мариупольца за то, что тот не смог ответить, что такое паляница («хлеб» по-украински).

На видео военкора Андрея Руденко один из пленных Антон Байдраков в показаниях МВД ДНР рассказал, как расстрелял жительницу Мариуполя за то, что она отказалась выйти с ним в другое помещение.

«Говорю: «Пошли по-хорошему...» На что она говорит: «Нет, я никуда не пойду». На что я снял с предохранителя и произвёл выстрел с АКС в неё», — сказал он.

Байдраков вынес тело на улицу. Позже он показал, в какую яму сбросил его.

«Немного испугался, немного интересно было, как это — человек умирает», — сообщил силовикам пленный.

Второй пленный, Антон Чередник, рассказал, что расстрелял из автомата жителя, который не ответил ему на слово «паляница».

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что их командование уехало из зоны боевых действий и не отвечало на запросы военных.

Также пленный боевик из украинского нацбатальона «Айдар» рассказал RT, как командование батальона бросило своих подчинённых.