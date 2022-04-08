Лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно, сообщается на сайте Росгвардии.

«Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение манёвра по окружению ДРГ. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей», — отмечается в сообщении.

21 марта заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России семье десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.