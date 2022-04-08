Лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно

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Лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно, сообщается на сайте Росгвардии.
Лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение манёвра по окружению ДРГ. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей», — отмечается в сообщении.

21 марта заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России семье десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

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