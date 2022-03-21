Евкуров вручил звезду Героя России семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Гаджимагомедова

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России семье десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Награду получили родители и вдова Гаджимагомедова.

Как заявил Евкуров, совершённый десантником подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения, которое в дальнейшем посвятит себя защите Родины.

«От имени министра обороны России, начальника Генерального штаба, коллегии Министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.

Со своей стороны, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что героизм Гаджимагомедова шёл от сердца, от любви к своей родной земле.

«На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребёнку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

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