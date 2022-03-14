Бастрыкин наградил медалью погибшего в ходе спецоперации на Украине Георгия Дудорова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно выпускника кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского Георгия Александровича Дудорова, с честью выполнившего свой воинский долг», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дудоров был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

6 марта его рота попала под артиллерийский удар, в результате которого Георгий Дудоров погиб.

Глава СК поручил организовать поддержку его семье.

Ранее Министерство обороны России опубликовало новую карту продвижения российских подразделений вооружённых сил в ходе спецоперации на Украине.