Бастрыкин наградил медалью погибшего в ходе спецоперации на Украине Георгия Дудорова
14 марта 2022

Бастрыкин наградил медалью погибшего в ходе спецоперации на Украине Георгия Дудорова

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Бастрыкин наградил медалью погибшего в ходе спецоперации на Украине Георгия Дудорова

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно выпускника кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского Георгия Александровича Дудорова, с честью выполнившего свой воинский долг», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дудоров был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. 

6 марта его рота попала под артиллерийский удар, в результате которого Георгий Дудоров погиб.

Глава СК поручил организовать поддержку его семье.

Ранее Министерство обороны России опубликовало новую карту продвижения российских подразделений вооружённых сил в ходе спецоперации на Украине.