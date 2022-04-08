Лавров: Россия будет добиваться на переговорах с Украиной выполнения задач
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Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Он отметил, что рассказал Мирзояну, как развиваются контакты между делегациями России и Украины.
«Они идут непросто, но мы будем добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись», — сказал он.
Ранее Лавров заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.