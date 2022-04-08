Власти Эстонии отпустили бывшего шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву

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Власти Эстонии отпустили бывшего шеф-редактора информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Таллине.
Власти Эстонии отпустили бывшего шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву
  • РИА Новости
  • © Доминик Бутен

«Посольству известно, что гражданку России, шеф-редактора Sputnik Meedia Е.Е. Черышеву освободили», — приводит РИА Новости сообщение.

В настоящее время выясняются подробности. 

Ранее Delfi сообщало, что журналисты Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии.

По данным портала, их подозревают в нарушении международных санкций.

В российском посольстве заявили, что арест Черышевой является актом устрашения граждан России, проживающих в Эстонии.

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