Власти Эстонии отпустили бывшего шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву
- РИА Новости
- © Доминик Бутен
«Посольству известно, что гражданку России, шеф-редактора Sputnik Meedia Е.Е. Черышеву освободили», — приводит РИА Новости сообщение.
В настоящее время выясняются подробности.
Ранее Delfi сообщало, что журналисты Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии.
По данным портала, их подозревают в нарушении международных санкций.
В российском посольстве заявили, что арест Черышевой является актом устрашения граждан России, проживающих в Эстонии.