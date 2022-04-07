В посольстве России назвали актом устрашения арест шеф-редактора Sputnik Meedia в Эстонии
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Отмечается, что российская сторона ожидает от Эстонии внятных и чётких разъяснений по поводу данного инцидента.
«В случае их отсутствия посольство будет расценивать произошедшее как проявление борьбы с инакомыслием и акт устрашения российских граждан, поддерживающих своё государство», — отметили представители российского посольства в социальной сети.
Ранее Delfi сообщало, что журналисты Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии.
По данным портала, их подозревают в нарушении международных санкций.