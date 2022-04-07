Delfi: в Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia

Бывшие сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии, сообщает Delfi.

По данным портала, их подозревают в нарушении международных санкций.

Согласно материалам уголовного дела, власти Эстонии считают, что журналисты передали лицу, находящемуся под санкциями, деньги, которые якобы поступили из России.

Также они якобы продолжали управлять Sputnik Meedia после того, как ЕС ввёл 1 марта санкции.

Коллеги журналистов сообщили РИА Новости, что связаться с ними после многочасового обыска невозможно.

Год назад в Эстонии закрылся информационный портал Sputnik Эстония, который входил в МИА «Россия сегодня». Эстонские власти оказывали беспрецедентное давление на сотрудников издания: сначала банки блокировали все личные счета журналистов и они не могли получать зарплату, затем им стали угрожать уголовными делами. Правоохранители заявили, что на сотрудников Sputnik Эстония распространяются персональные санкции, введённые против гендиректора агентства Дмитрия Киселёва. В итоге редакция закрылась. Однако 2 февраля 2021 года десять бывших сотрудников издания запустили новый проект — Sputnik Meedia.

Шеф-редактором портала стала Елена Черышева.

В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников.