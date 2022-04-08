Лавров: Россия продолжит помогать Армении в укреплении обороноспособности и охране границ

Россия продолжит помогать Армении в обеспечении охраны границы и укреплении обороноспособности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

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