Лавров: Россия продолжит помогать Армении в укреплении обороноспособности и охране границ
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«Мы будем продолжать с позиции ключевого союзника Армении помогать вам в укреплении обороноспособности, в обеспечении охраны границы», — цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров 8 апреля встретится в Москве с главой МИД Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует прибыть в Россию по случаю 30-летия дипломатических отношений между двумя странами во второй декаде апреля.