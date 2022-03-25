Официальный визит Пашиняна в Россию намечен на вторую декаду апреля
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«Запланированы официальный визит в Россию премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна (вторая декада апреля)», — сказано в сообщении.
Рабочий визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна состоится 8 апреля.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном, они обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.