Официальный визит Пашиняна в Россию намечен на вторую декаду апреля

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Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию по случаю 30-летия дипломатических отношений между двумя странами запланирован на вторую декаду апреля, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Официальный визит Пашиняна в Россию намечен на вторую декаду апреля
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«Запланированы официальный визит в Россию премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна (вторая декада апреля)», — сказано в сообщении.

Рабочий визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна состоится 8 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном, они обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

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