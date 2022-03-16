Путин и Пашинян провели телефонный разговор
- РИА Новости
«Пашинян также информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества России и Армении», — сообщили в Кремле.
Кроме того, стороны условились о проведении в ближайшей перспективе визита Пашиняна в Россию.
Ранее Армения обратилась в Минскую группу ОБСЕ для организации переговоров о подписании мирного соглашения с Азербайджаном.