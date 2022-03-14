Армения обратилась в Минскую группу для переговоров с Азербайджаном о мирном соглашении

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Армения обратилась в Минскую группу ОБСЕ для организации переговоров о подписании мирного соглашения с Азербайджаном.
Армения обратилась в Минскую группу для переговоров с Азербайджаном о мирном соглашении
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Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Армения ответила на предложения Азербайджана и обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и международной хартии о политических и гражданских правах», — отмечается в сообщении МИД.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе.

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