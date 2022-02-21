Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- AP
«Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С обеих сторон подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана... включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.
Лидеры также обсудили вопросы, связанные с укреплением стабильности и установлением в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.
Путин 22 февраля проведёт переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Стороны обсудят реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху.