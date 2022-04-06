Сергей Лавров 8 апреля встретится в Москве с главой МИД Армении

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля встретится в Москве с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Сергей Лавров 8 апреля встретится в Москве с главой МИД Армении
  • globallookpress.com

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Министр иностранных дел этой страны посетит Россию с рабочим визитом», — сказала она.

Стороны обсудят дальнейшие шаги по укреплению двустороннего союзничества во всех областях и наращивание взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует прибыть в Россию по случаю 30-летия дипломатических отношений между двумя странами во второй декаде апреля.

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