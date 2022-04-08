ВС России уничтожили вооружение и технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших в Донбасс резервов украинских войск», — проинформировал он в ходе брифинга.
Кроме того, ВС России уничтожили высокоточными ракетами центр подготовки иностранных наёмников в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы.
Вечером 7 апреля Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили скопление военной техники ВСУ в Житомирской области.