В Минобороны России заявили о поражении авиацией 81 военного объекта Украины
- РИА Новости
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По его словам, в частности, были уничтожены два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.
7 апреля в Минобороны России заявили о поражении авиацией 42 военных объектов Украины.