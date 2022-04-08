В Минобороны России заявили о поражении авиацией 81 военного объекта Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска в течение дня уничтожили 81 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в частности, были уничтожены два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.

7 апреля в Минобороны России заявили о поражении авиацией 42 военных объектов Украины.