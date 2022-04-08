В Минобороны России заявили о поражении авиацией 81 военного объекта Украины

Короткая ссылка
Оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска в течение дня уничтожили 81 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России заявили о поражении авиацией 81 военного объекта Украины
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

По его словам, в частности, были уничтожены два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.

7 апреля в Минобороны России заявили о поражении авиацией 42 военных объектов Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить