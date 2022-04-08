Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области

Спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили украинскую артиллерию в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что между спецназовцами и группой националистов завязался бой.

«Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжёлое вооружение... Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами», — цитирует РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что в результате боя были захвачены 122-мм гаубица Д-30 и миномёты калибра 120 мм и 80 мм.

2 апреля сообщалось, что спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области.

Также в Херсоне были задержаны украинские экстремисты, готовившие нападения на российских военнослужащих.