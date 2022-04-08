Премьер Австралии заявил о дополнительной военной помощи Украине

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Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.
Премьер Австралии заявил о дополнительной военной помощи Украине
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«Эта дополнительная поддержка будет оказана помимо поставки 20 бронетранспортёров Bushmaster, которые, как мы объявили сегодня, наше правительство дарит правительству Украины», — говорится в сообщении австралийского премьера.

Моррисон отметил, что детали нового пакета помощи Украине, а также данные о её доставке раскрываться не будут.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.

7 апреля сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок военной помощи на Украину. Этот документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.

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