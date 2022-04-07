Артемий Лебедев: бесит однобокое освещение событий в Буче в западных СМИ

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит однобокое освещение событий в Буче в западных СМИ.

«Больше всего на свете меня бесит однобокое освещение трагических событий, которые произошли в городе Буче, в западной прессе. Там все, как под копирку, написали абсолютно один и тот же сценарий, абсолютно не сомневаясь, с одинаковыми картинками», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что туда привезли целый автобус журналистов, поставили их в одно место и «они с одного ракурса сняли всё, что им показали».

«Никто из них не усомнился в трактовке событий, никто из них не попытался разобраться, что произошло», — заявил он.

Лебедев добавил, что никто даже не попытался изучить последовательность произошедших в городе событий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт.

5 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства сфабрикованности ситуации в украинской Буче.