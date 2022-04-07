НАТО намеревается усилить военную поддержку Украины
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«Мы обсудили обстановку на Украине. Мы все сошлись во мнении о необходимости расширить поддержку Украины», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе.
Он отметил, что альянс намерен сделать больше для того, чтобы армия Украины «могла лучше защищаться».
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала дополнительную военную поддержку Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о ленд-лизе для Украины, который был внесён в сенат США в январе и рассмотрен в начале апреля в связи с последними событиями.