НАТО намеревается усилить военную поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса усилят военную поддержку Украины.

«Мы обсудили обстановку на Украине. Мы все сошлись во мнении о необходимости расширить поддержку Украины», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе.

Он отметил, что альянс намерен сделать больше для того, чтобы армия Украины «могла лучше защищаться».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала дополнительную военную поддержку Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о ленд-лизе для Украины, который был внесён в сенат США в январе и рассмотрен в начале апреля в связи с последними событиями.