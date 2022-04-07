Правительство Белоруссии намерено платить по кредитам МБРР и ЕБРР в национальной валюте
- Gettyimages.ru
- © Alex Wong
Об этом говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что «исполнение своих обязательств... Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа».
В белорусском кабмине назвали данное решение вынужденной мерой, так как страна ограничена в расчётах с западными кредиторами в долларах и евро из-за санкций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ограничительные меры против России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира.