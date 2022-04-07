Правительство Белоруссии намерено платить по кредитам МБРР и ЕБРР в национальной валюте

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Белоруссия будет исполнять свои обязательства по кредитам Международного банка реконструкции и развития (МБРР), ЕБРР, Северного инвестиционного банка (СИБ) в белорусских рублях.
Правительство Белоруссии намерено платить по кредитам МБРР и ЕБРР в национальной валюте
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  • © Alex Wong

Об этом говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.

Уточняется, что «исполнение своих обязательств... Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа».

В белорусском кабмине назвали данное решение вынужденной мерой, так как страна ограничена в расчётах с западными кредиторами в долларах и евро из-за санкций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ограничительные меры против России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира.

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