Правительство Белоруссии намерено платить по кредитам МБРР и ЕБРР в национальной валюте

Белоруссия будет исполнять свои обязательства по кредитам Международного банка реконструкции и развития (МБРР), ЕБРР, Северного инвестиционного банка (СИБ) в белорусских рублях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.

Уточняется, что «исполнение своих обязательств... Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа».

В белорусском кабмине назвали данное решение вынужденной мерой, так как страна ограничена в расчётах с западными кредиторами в долларах и евро из-за санкций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ограничительные меры против России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира.