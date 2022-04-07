Посольство России в Эстонии выразило протест из-за осквернения мемориала советским воинам

Посольство России в Эстонии выразило протест в связи с актом осквернения памятника на братской могиле советских воинов в парке Раху города Тапа. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

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«Посольство выражает решительный протест в связи с очередным актом вандализма в отношении объекта российского военно-мемориального наследия», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, посольство ожидает от эстонских властей «оперативных действий по приведению в порядок внешнего вида монумента, привлечению к ответственности виновных в совершённом деянии лиц, а также принятия мер для недопущения подобных акций». Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в польском Гданьске. В МИД России осудили снос памятника советским солдатам-освободителям в Польше.