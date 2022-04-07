Посольство России в Эстонии выразило протест из-за осквернения мемориала советским воинам
- AFP
- © RAIGO PAJULA
«Посольство выражает решительный протест в связи с очередным актом вандализма в отношении объекта российского военно-мемориального наследия», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, посольство ожидает от эстонских властей «оперативных действий по приведению в порядок внешнего вида монумента, привлечению к ответственности виновных в совершённом деянии лиц, а также принятия мер для недопущения подобных акций».
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в польском Гданьске.
В МИД России осудили снос памятника советским солдатам-освободителям в Польше.