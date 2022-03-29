В МИД России осудили снос памятника советской армии в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия возмущена сносом памятника советским воинам-освободителям в польском населённом пункте Шовице.

«Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением — войной с советскими памятниками в Польше», — сказала Захарова.

По её мнению, происходящее в Польше идёт в нарушение двусторонних соглашений и норм цивилизованного общения.

«Из 561 мемориального объекта, внесённых совместно с польской стороной в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около 100», — подчеркнула Зхаарова.

Трансляцию демонтажа памятника при этом вёл польский телеканал.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам-освободителям в Польше.