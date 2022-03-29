В МИД России осудили снос памятника советской армии в Польше
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«Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением — войной с советскими памятниками в Польше», — сказала Захарова.
По её мнению, происходящее в Польше идёт в нарушение двусторонних соглашений и норм цивилизованного общения.
«Из 561 мемориального объекта, внесённых совместно с польской стороной в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около 100», — подчеркнула Зхаарова.
Трансляцию демонтажа памятника при этом вёл польский телеканал.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам-освободителям в Польше.