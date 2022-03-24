Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советской армии в Польше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам-освободителям в Польше. Об этом информирует пресс-служба СК.

В сообщении говорится, что в населённом пункте Хжовице в присутствии чиновников и представителей местных властей был демонтирован монумент, воздвигнутый в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК организовать процессуальную проверку, запросив необходимую для расследования информацию в МИД России.

Трансляцию демонтажа памятника при этом вёл польский телеканал.

Ранее Бастрыкин поручил выполнить проверку по факту осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат советской армии в Словакии.