Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в польском Гданьске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в польском городе Гданьск.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в польском Гданьске
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным следствия, неизвестные обмотали памятник чёрной пленкой.

Ранее в МИД России осудили снос памятника советским солдатам-освободителям в Польше.

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