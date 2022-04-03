Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в польском Гданьске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в польском городе Гданьск.

«Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным следствия, неизвестные обмотали памятник чёрной пленкой.

Ранее в МИД России осудили снос памятника советским солдатам-освободителям в Польше.