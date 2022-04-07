В Кремле позитивно оценили решение Баку и Еревана о подготовке к мирным переговорам

В Кремле позитивно оценили решение Азербайджана и Армении начать подготовку к мирным переговорам двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Позитивно. Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется», — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Также они поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами.

31 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.